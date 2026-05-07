Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Purbaya Siapkan Insentif Kendaraan Listrik, Kapan Dimulai?

Kamis, 07 Mei 2026 – 20:24 WIB
Purbaya Siapkan Insentif Kendaraan Listrik, Kapan Dimulai? - JPNN.COM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggodok insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membidik insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) mulai diterapkan pada Juni 2026.

Purbaya menyebut insentif untuk sepeda motor listrik dan mobil listrik diharapkan mampu penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

“Nanti anggarannya kami hitung dan kami siapkan. Yang jelas, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis.

Baca Juga:

Purbaya menegaskan tujuan dari kebijakan insentif kendaraan listrik adalah mengubah pola konsumsi masyarakat, dari yang semula menggunakan BBM menjadi menggunakan listrik.

Dengan demikian, lanjut dia, impor BBM maupun minyak mentah Indonesia bisa berkurang.

“Itu membantu daya tahan ekonomi nasional, jadi jangan dilihat subsidinya. Tujuan utamanya itu, sehingga lebih tahan ekonominya dari sisi energi,” kata Purbaya.

Baca Juga:

Purbaya mengatakan akan mempersiapkan insentif kendaraan listrik (EV), dengan perincian masing-masing 100 ribu unit mobil dan 100 ribu sepeda motor listrik tahun ini.

Untuk sepeda motor listrik, Purbaya menganggarkan Rp 5 juta per sepeda motor. Sedangkan, untuk mobil, Purbaya akan memberi insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40–100 persen untuk pembelian kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggodok insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kendaraan listrik  purbaya  Nikel  insentif 
BERITA KENDARAAN LISTRIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp