Purbaya-Trenggono Saling Sindir soal Anggaran Proyek Kapal, Legislator Sentil Pola Komunikasi Menteri

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah segera membenahi pola komunikasi antar-menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini menyusul adanya polemik terbuka antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono terkait anggaran pembuatan kapal.

"Tentu kami berharap pola komunikasi di internal kabinet dibenahi, sehingga tidak menimbulkan polemik seperti ini," kata Alex melalui layanan pesan, Rabu (11/2).

Menurutnya, polemik antara Purbaya dan Trenggono tak terjadi ketika informasi lengkap tersaji sebelum disampaikan ke publik.

"Sepertinya ini bukan masalah koordinasi, tetapi informasi yang tidak lengkap dibawa ke dalam sebuah acara publik," ujar legislator fraksi PDI Perjuangan itu.

Alex kemudian menerima pertanyaan wartawan soal isu reshuffle menjadi menguat setelah muncul polemik Purbaya dan Trenggono.

Dia berharap reshuffle kabinet dilakukan bukan atas dasar perbedaan pendapat, melainkan bertujuan mengoptimalkan kerja pemerintah untuk rakyat.

"Saya berharap andai terjadi reshuffle karena alasan yang substansi demi peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan karena hal seperti ini," ujarnya.