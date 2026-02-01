Purbaya Tunjuk Pejabat Sementara Dirut BEI, Begini Sosoknya

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menunjuk sosok yang menggantikan Direktur Utama (Dirut) PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman.

Purbaya mengaku, nama Jeffrey Hendrik ditunjuk menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Dirut PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Iya (Jeffrey jadi Pjs Dirut BEI),” kata Purbaya dikutip Minggu (1/2).

Menurut Purbaya, Jeffrey bersama timnya bakal menjadi representasi BEI dalam pertemuan bersama Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Senin (2/2).

Bendahara negara ini menyatakan pemerintah tidak ikut andil dalam pertemuan tersebut.

“Dia menyelesaikan masalah sesuai dengan prosedur di internal mereka. Pemerintah nggak ikut campur,” tuturnya.

Terpisah, Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan pihaknya akan mengumumkan Pjs Dirut BEI sebelum jam pembukaan perdagangan Bursa pada Senin (2/2).

Jeffrey Hendrik, yang saat ini masih menjabat sebagai Direktur Pengembangan, menjadi perwakilan BEI dalam rapat bersama di Wisma Danantara.