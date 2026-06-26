Purbaya Ungkap Efisiensi MBG Berlanjut, Tunggu Tanggal Mainnya

jpnn.com, JAKARTA - Efisiensi di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) akan berlanjut untuk berbagai program.

Sebelumnya, pemerintah telah memangkas pagu program MBG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dari semula senilai Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun, dan masih akan dilakukan penghematan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana efisiensi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BGN Nanik S Deyang saat bertemu dengannya di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis kemarin (25/6).

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Meski belum mengungkap besaran anggaran yang akan dihemat, Purbaya menyebut nilainya cukup signifikan.

“Kemarin saya ketemu kepala BGN. Saya pikir cukup signifikan (efisiensi, red), tetapi nanti biar kepala BGN yang mengumumkan,” kata Purbaya dalam taklimat media di kantornya, Jakarta, Jumat.

Meski demikian, Purbaya memastikan penghematan BGN tidak akan memengaruhi porsi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

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“Tidak (berubah), tetap. Jadi justru dipastikan makanannya tetap bergizi. Nanti deh, saya bukan ahli gizi. Yang jelas SDM-nya diperbaiki. Kalau enggak salah mereka akan meng-hire lebih banyak ahli gizi di situ,” jelasnya.

Dalam pertemuan dengan Kepala BGN, Purbaya mendapat laporan mengenai sejumlah kendala yang dihadapi BGN dalam pelaksanaan program MBG, terutama terkait pengawasan di daerah.