Purbaya Ungkap Pendapatan Negara di Kuartal I 2026, Meningkat 10,5%

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan realisasi pendapatan negara mencapai Rp 574,9 triliun, atau meningkat 10,5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) hingga 31 Maret 2026.

Purbaya menjelaskan realisasi tersebut setara dengan 18,2 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp 3,15 kuadriliun.

Menurut Purbaya, capaian tersebut didukung oleh kinerja penerimaan pajak pada triwulan I 2026 yang keseluruhan tumbuh kuat.

"Baik secara bruto maupun neto, dengan realisasi bulanan yang konsisten dan meningkat sejak awal tahun," ungkap Purbaya.

Dia melanjutkan secara total, penerimaan perpajakan mencapai Rp 462,7 triliun, atau meningkat 14,3 yoy, yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun serta kepabeanan dan cukai sejumlah Rp 67,9 triliun.

“Hal ini mencerminkan juga perbaikan aktivitas ekonomi serta semakin efektifnya implementasi Coretax. Jadi, kenaikan pajak itu in line atau mengonfirmasi bahwa ekonomi betul-betul sedang mengalami perbaikan,” jelas Purbaya.

Baca Juga: Respons Purbaya soal MBG Diberikan 5 Hari Selama Sepekan

Ia menuturkan, Pajak Penghasilan (PPh) Badan terkumpul sebesar Rp 43,3 triliun (naik 5,4 persen yoy); PPh Orang Pribadi dan PPh 21 Rp 61,3 triliun (naik 15,8 persen yoy); dan PPh Final, PPh 22, dan PPh 26 Rp 76,7 triliun (naik 5,1 persen yoy).

Sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) tercatat Rp155,6 triliun, atau melonjak 57,7 persen yoy; serta pajak lainnya mencapai Rp57,9 triliun, atau terkontraksi 5,7 persen yoy.