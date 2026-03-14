Purbaya vs Para Ekonom soal Resesi Ekonomi RI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah adanya isu yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia sedang menuju resesi ekonomi.

Purbaya mengatakan berbagai indikator ekonomi justru menunjukkan tren penguatan akselerasi pertumbuhan, salah satunya adalah Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur yang mencapai 53,8 pada Februari.

Angka tersebut merupakan salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir dan menandakan sektor manufaktur berada dalam fase ekspansi

Baca Juga: Purbaya Ogah Dibikin Repot soal Kenaikan Harga Minyak Dunia

"Katanya kita sudah resesi. Ekonom-ekonom yang agak aneh itu bilang sudah resesi, tinggal hancurnya. Padahal kalau saya lihat dari tadi PMI naik ke level yang tinggi, terus kita lihat Mandiri MSI, Mandiri index, itu sekarang di 360,7 dan kami lihat trennya naik ke atas," ujar Purbaya dikutip Sabtu (14/3).

Purbaya menjelaskan data PMI tersebut menunjukkan sisi produksi atau suplai dalam perekonomian tumbuh kuat.

Menurutnya, hal ini juga menjadi konfirmasi dari lembaga di luar pemerintah yang menyebut aktivitas ekonomi Indonesia sedang meningkat.

Selain itu, sejumlah indikator lain juga menunjukkan tren positif. Purbaya menyebut penjualan mobil pada Februari 2026 tumbuh 12,2 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Kinerja konsumsi juga terlihat dari pertumbuhan penjualan ritel yang mencapai 6,9 persen secara tahunan.