Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

PUSaKO Unand Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD, Singgung Korupsi Sistemik

Sabtu, 03 Januari 2026 – 14:49 WIB
PUSaKO Unand Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD, Singgung Korupsi Sistemik - JPNN.COM
Direktur PUSaKO Fakultas Hukum UNAND Charles Simabura. ANTARA/Muhammad Zulfikar.

jpnn.com, PADANG - Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas menolak tegas wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Direktur PUSaKO Charles Simabura menyatakan sikap penolakan itu di Kota Padang, Sabtu (3/1).

"PUSaKO menyatakan sikap tegas menolak wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat, menjadi pemilihan tidak langsung melalui DPRD," kata Charles Simabura.

Penolakan tersebut disertai enam poin penting. Pertama, mendesak agar sistem pemilihan langsung dipertahankan sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Kedua, menolak dalih efisiensi anggaran untuk mencabut hak konstitusional rakyat, dengan menyebut biaya demokrasi sebagai investasi.

Baca Juga:

Ketiga, mereka mendorong reformasi sistem politik secara menyeluruh, terutama dalam tata kelola internal partai politik.

Poin keempat adalah penguatan penyelenggaraan pilkada langsung melalui peningkatan kapasitas penyelenggara, pengawasan politik uang, dan literasi masyarakat.

Kelima, memastikan DPRD dan kepala daerah memiliki legitimasi demokratis yang setara agar sistem checks and balances berjalan.

Baca Juga:

"PUSaKO mendesak DPR dan pemerintah segera merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada," tegas Charles.

Tujuan revisi tersebut adalah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sembari tetap mempertahankan pilkada langsung. Terakhir, PUSaKO mengingatkan bahwa sejarah pemilihan melalui DPRD melahirkan praktik korupsi sistemik dan melemahkan akuntabilitas kepala daerah kepada rakyat. (antara/jpnn)

PUSaKO Unand tolak tegas wacana pilkada oleh DPRD. Mereka menyebut mekanisme tidak langsung berpotensi memunculkan korupsi sistemik.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PUSaKO  Dprd  pilkada tak langsung  Pilkada DKI 
BERITA PUSAKO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp