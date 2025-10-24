Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Pusat Kajian Maritim: Pemerintah Jangan Diskriminasi, Tindak Tegas Jetty Dusun Memeli

Jumat, 24 Oktober 2025 – 19:38 WIB
Pusat Kajian Maritim: Pemerintah Jangan Diskriminasi, Tindak Tegas Jetty Dusun Memeli - JPNN.COM
Tanggul beton yang disebut berfungsi sebagai pemecah ombak (break water) dalam pengembangan terminal umum Pier 3 Pelabuhan Marunda. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim Untuk Kemanusiaan, Abdul Halim mengatakan pemerintah harus bersikap tegas terhadap korporasi yakni PT STS yang diduga melanggar aturan dalam aktivitas jetty atau terminal khusus (tersus) di Dusun Memeli, Desa Pekaulang, Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara.

Diduga, jetty yang dioperasionalkan oleh STS belum memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Hal itu berdasarkan surat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bahwa kegiatan terminal khusus (tersus) yang dilakukan PT STS dengan metode reklamasi belum memiliki KKPRL dari pemerintah.

Baca Juga:

Dengan tegas, surat KKP itu menyebut PT STS telah melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang laut berupa pemanfaatan ruang laut tanpa KKPRL.

Namun, pemerintah tidak melakukan tindakan apapun terhadap aktivitas Jetty STS di Dusun Memeli tersebut.

Padahal, KKP sempat menghentikan operasional 4 jetty tanpa izin KKPRL di Halmahera Timur. Namun, PT STS tidak ditindak tegas.

Baca Juga:

Penyegelan itu dilakukan di jetty milik PT Alngit Raya seluas 8.452 hektare di Desa Wailukum, Kota Maba, Halmahera Timur; jetty milik PT Adhita Nikel Indonesia seluas 1.066 hektare, PT Makmur Jaya Lestari seluas 2.204 hektare, dan PT Abadi Semesta seluas 0.797 hektare.

“Pemerintah mesti bersikap tegas atas pelbagai pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi yang melanggar agar dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan bisa diminimalisir, khususnya bagi masyarakat perikanan skala kecil yang ada di sekitar wilayah perusahaan beroperasi,” kata Halim saat dihubungi wartawan pada Jumat (24/10)

Dengan tegas, surat KKP itu menyebut PT STS telah melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang laut berupa pemanfaatan ruang laut tanpa KKPRL

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jetty  dusun memeli  Halmahera Timur  Maluku Utara  Tambang 
BERITA JETTY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp