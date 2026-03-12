Pusingnya Presiden FIFA Setelah Iran Ogah Main di Piala Dunia 2026

jpnn.com, JAKARTA - Presiden FIFA Gianni Infantino bereaksi setelah Iran bakal menarik diri dari partisipasi Piala Dunia 2026.

Pria kelahiran 23 Maret 1970 itu tengah melakukan lobi untuk memastikan tim berjuluk Team Melli tersebut tetap berlaga di ajang akbar sepak bola dunia.

“Kami membicarakan situasi terkini di Iran dan fakta bahwa tim Iran telah lolos untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA 2026,” bunyi pengumuman Infantino di Instagram pribadinya.

“Selama diskusi, Presiden Trump menegaskan kembali bahwa Iran dipersilakan untuk berkompetisi dalam turnamen di Amerika Serikat,” katanya.

FIFA terus mencoba meyakinkan Iran setelah Menteri Olahraga mereka Ahmad Donyamali mengungkapkan bahwa skuad asuhan Amir Ghalenoei itu urung berpartisipasi pada ajang bergengsi sepak bola dunia itu.

Hal tersebut terjadi setelah serangan Amerika Serikat ke Iran yang menewaskan pemimpin mereka, yakni Ayatollah Ali Khamenei pada awal Maret silam.

“Mengingat rezim korup ini telah membunuh pemimpin kami, dalam keadaan apa pun kita tidak dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026,” ujar Doyanmali.

Iran tembus Piala Dunia 2026 setelah menjadi juara Grup A babak Kualifikasi Zona Asia di atas Uzbekistan, Uni Emirat Arab serta Qatar.