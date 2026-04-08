Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Puspom TNI Limpahkan Berkas Kasus Penyiraman Andrie Yunus ke Otmil

Rabu, 08 April 2026 – 04:48 WIB
Kasus penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus. (Reuters: Willy Kurniawan)

jpnn.com, JAKARTA - Penyidik Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI melimpahkan berkas, tersangka, dan barang bukti kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus ke Otmil II-07 Jakarta pada Selasa (7/4).

Hal demikian dikatakan seperti disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah kepada awak media, Selasa ini. 

"Telah dlimpahkan berkas perkara, para tersangka dan barang bukti tindak pidana penganiayaan saudara AY (Andrie Yunus, red) dari penyidik Puspom TNI kepada Otmil II-07 Jakarta,” kata Aulia, Selasa.

Baca Juga:

Dia menuturkan penyidik Puspom TNI telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses penyidikan, sehingga melimpahkan berkas sampai tersangka.

Nantinya, berkas hingga tersangka segera dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk disidangkan jika semua dinyatakan lengkap. 

"Tersangka yang dilimpahkan berjumlah empat orang, yaitu inisial NDP, SL, BHW, ES berikut barang bukti,” kata Aulia.

Baca Juga:

Diketahui, Andrie Yunus menjadi korban aksi penyiraman air keras oleh orang tak dikenal di Jakarta, pada Kamis (12/3) malam.

Belakangan, Puspom TNI menahan empat prajurit dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) sebagai terduga pelaku penyiraman. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Andrie Yunus  Puspom TNI  Oditur Militer  Penyiraman Air Keras  TNI 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp