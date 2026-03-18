Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Puspom TNI Tahan 4 Prajurit Terduga Pelaku Penyiraman Air Keras Kepada Aktivis KontraS

Rabu, 18 Maret 2026 – 15:24 WIB
Danpuspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto (tiga kanan) bersama para komandan polisi militer TNI saat konferensi pers di Markas Besar TNI, Jakarta, beberapa waktu lalu. Foto: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) mengungkapkan telah menahan empat prajurit yang diduga sebagai pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus.

"Empat orang yang diduga tersangka melakukan penganiayaan terhadap Saudara Andrie Yunus," kata Danpuspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (18/3).

Puspom TNI mengungkap empat prajurit yang menjadi terduga pelaku penyiraman ialah NDB, SL, DHW, dan S.

Yusri melanjutkan empat terduga pelaku saat ini masih ditahan dan diperiksa secara mendalam oleh Puspom TNI menyikapi kasus penyiraman.

"Kami masih mendalami apa motifnya," ujar jenderal bintang dua itu.

Yusri melanjutkan Puspom TNI bakal menjerat para terduga dengan Pasal 467 KUHP Tentang Penganiayaan Berencana.

"Kemudian sebagai tindak lanjut, Puspom TNI akan melakukan laporan polisi, melakukan penahanan sementara, kami akan mengajukan visum et repertum," ujarnya.

Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus menjadi korban dari aksi kejahatan penyiraman air keras oleh orang tak dikenal (OTK).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Puspom TNI  Prajurit TNI  Air Keras  Aktivis KontraS 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp