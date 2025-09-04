Putar Waktu Kembali, Pee Wee Gaskins Daur Ulang 5 Lagu Band Idola

jpnn.com, JAKARTA - Band pop punk, Pee Wee Gaskins merilis mini album terbaru yang berjudul 'Salute from Pee Wee Gaskins: Putar Waktu Kembali'.

Album tersebut merupakan lanjutan dari kesuksesan mini album (EP) terdahulu, Salute to 90’s.

Putar Waktu Kembali sekaligus menjadi penanda babak baru karier musik Pee Wee Gaskins yang kini bergabung dengan label WeCord Evermore.

Band beranggotakan Dochi (bass/vokal), Sansan (gitar/vokal), Ayi (gitar), Reza Omo (synth/key), dan Aldy (drum) itu langsung tancap gas dengan merilis album baru.

Dalam Salute from Pee Wee Gaskins: Putar Waktu Kembali, Pee Wee Gaskins menyanyikan ulang lima lagu yang populer pada masanya.

Antara lain, yaitu Piknik 72 (NAIF) rilis 29 Agustus 2025, Terbang (GIGI) rilis 5 September, Aku Ingin (/Rif) rilis 12 September, Bermimpi (Base jam) rilis 19 September, dan Konservatif (The Adams), rilis 26 September 2025.

“Sebenarnya, ini lanjutan EP kami di tahun 2018, Salute to 90’s. Namun, kali ini, kami tidak membatasi rentang tahun tertentu saja dan dibuat lebih luas lagi. Jadi, secara konsep, ini merupakan tribute untuk band-band yang kami idolakan dan dengarkan di masa dulu. Total ada lima lagu dengan proses pemilihan lagunya dilakukan oleh kami berlima dan diskusi tim WeCord Evermore," ungkap Ayi.

Pembuatan Salute from Pee Wee Gaskins: Putar Waktu Kembali memang tidak memakan waktu lama, hanya sekitar 1,5 bulan.