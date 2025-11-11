Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Puteri WITT 2026 Siap Jadi Garda Depan Kampanye Anti-Rokok di Kalangan Anak Muda

Selasa, 11 November 2025 – 20:54 WIB
Puteri WITT 2026 Siap Jadi Garda Depan Kampanye Anti-Rokok di Kalangan Anak Muda - JPNN.COM
Jumpa pers pemilihan Puteri Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITT) 2026 di Thamrin, Jakarta Pusat. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITT) kembali menunjukkan komitmen dalam memerangi bahaya rokok, khususnya di kalangan generasi muda

Salah satu kampanye yang digaungkan komunitas tersebut yakni mengenai kebijakan zona bebas rokok di lingkungan sekolah.

Diketahui, WITT mengusulkan zona dengan radius 500 meter di sekitar sekolah bebas dari penjual rokok dan iklan rokok ke pada pemerintah. 

Baca Juga:

Langkah ini diharapkan dapat melindungi generasi muda dari paparan rokok dan meminimalisir potensi dini untuk mulai merokok.

Ketua WITT, Yanthi Heru mengungkapkan telah beberapa kali diundang untuk membicarakan masalah ini bersama dengan Pemerintah Daerah dan Komnas Tembakau.

Namun, Yanthi menyatakan belum ada respons lanjutan mengenai usulan tersebut.

Baca Juga:

"Prosesnya masih dalam perjalanan menuju arah sana," ujar Yanthi Heru di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, baru-baru ini. 

Kampanye ini akan menjadi salah satu prioritas misi bagi pemenang ajang pemilihan Puteri WITT 2026, yang akan diselenggarakan pada Februari 2026 mendatang. 

Puteri WITT 2026 akan menjadi garda terdepan kampanye anti rokok di kalangan anak muda.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Puteri WITT 2026  Kampanye  anti-rokok  generasi muda 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp