Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Puting Beliung Bawa Sayap Pesawat ke Permukiman Warga Bogor

Selasa, 30 Desember 2025 – 07:33 WIB
Puting Beliung Bawa Sayap Pesawat ke Permukiman Warga Bogor - JPNN.COM
Ilustrasi. Foto: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com - BOGOR - Sebanyak 30 rumah warga Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat rusak setelah puting beliung singgah pada Senin (29/12).

Rumah yang rusak termasuk dua kediaman warga yang tertimpa potongan sayap bangkai pesawat yang terbawa angin.

Kepala Desa Pondok Udik M Sutisna mengatakan peristiwa tersebut terjadi secara tiba-tiba dan berdampak cukup besar terhadap permukiman warga.

Baca Juga:

“Kurang lebih sekitar 30 rumah warga terdampak akibat puting beliung ini,” kata Sutisna di Bogor, Senin.

Dia menjelaskan, salah satu dampak paling serius adalah potongan bangkai pesawat yang terbawa angin puting beliung sejauh kurang lebih 300 meter hingga menimpa rumah warga.

“Bangkai pesawat itu terbang sekitar 300 meter dan menimpa rumah warga kami,” ujarnya.

Baca Juga:

Menurut Sutisna, bagian pesawat yang menimpa rumah warga merupakan potongan sayap pesawat yang sebelumnya berada di lokasi kuburan (gudang) bangkai pesawat, tak jauh dari lokasi kejadian.

“Kalau kami lihat, ini bagian dari sayap, potongan sayap pesawat yang ada di kuburan pesawat dan terbawa angin puting beliung,” katanya.

salah satu dampak paling serius adalah potongan bangkai pesawat yang terbawa puting beliung sejauh kurang lebih 300 meter.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Puting Beliung  sayap pesawat  Kemang Bogor  bangkai pesawat 
BERITA PUTING BELIUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp