Puting Beliung Bawa Sayap Pesawat ke Permukiman Warga Bogor

jpnn.com - BOGOR - Sebanyak 30 rumah warga Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat rusak setelah puting beliung singgah pada Senin (29/12).

Rumah yang rusak termasuk dua kediaman warga yang tertimpa potongan sayap bangkai pesawat yang terbawa angin.

Kepala Desa Pondok Udik M Sutisna mengatakan peristiwa tersebut terjadi secara tiba-tiba dan berdampak cukup besar terhadap permukiman warga.

“Kurang lebih sekitar 30 rumah warga terdampak akibat puting beliung ini,” kata Sutisna di Bogor, Senin.

Dia menjelaskan, salah satu dampak paling serius adalah potongan bangkai pesawat yang terbawa angin puting beliung sejauh kurang lebih 300 meter hingga menimpa rumah warga.

“Bangkai pesawat itu terbang sekitar 300 meter dan menimpa rumah warga kami,” ujarnya.

Menurut Sutisna, bagian pesawat yang menimpa rumah warga merupakan potongan sayap pesawat yang sebelumnya berada di lokasi kuburan (gudang) bangkai pesawat, tak jauh dari lokasi kejadian.

“Kalau kami lihat, ini bagian dari sayap, potongan sayap pesawat yang ada di kuburan pesawat dan terbawa angin puting beliung,” katanya.