Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Putra Sulung Alex Noerdin Kenang Kalimat Terakhir Sang Ayah yang Menggetarkan Hati

Jumat, 27 Februari 2026 – 16:17 WIB
Putra Sulung Alex Noerdin Kenang Kalimat Terakhir Sang Ayah yang Menggetarkan Hati - JPNN.COM
Putra sulung Alex Noerdin, Dody Reza didampingi sang Mama Eliza saat diwawancarai di pemakaman keluarga TPU Kebun Bunga Palembang. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Putra sulung Alex Noerdin, Dody Reza mengungkapkan rasa haru dan syukur melihat ribuan warga yang datang mengantar sang ayah ke peristirahatan terakhir pada Kamis (26/2) kemarin.

Menurut Dody Reza, antusiasme pelayat yang luar biasa ini merupakan bukti nyata bahwa dedikasi almarhum sang ayah selama memimpin Sumatra Selatan (Sumsel) meninggalkan kesan mendalam di hati masyarakat.

“Kami bersyukur dan merasa haru. Kami tidak menyangka antusiasme pelayat luar biasa seperti ini. Apa yang beliau lakukan selama ini ternyata terlihat hari ini, banyak orang yang mengucapkan simpati dan terima kasih,” ucap Dody.

Baca Juga:

Bagi Dody, sosok Alex Noerdin bukan sekadar pemimpin daerah, melainkan figur ayah yang sangat baik di mata keluarga maupun orang-orang yang mengenalnya.

"Insyaallah bapak tenang di sana karena banyak yang mengatakan apa yang dilakukan beliau adalah kebaikan," ungkap Dody.

Dody berharap segala warisan pembangunan dan kebaikan yang ditinggalkan almarhum dapat menjadi amal jariyah yang terus mengalir.

Baca Juga:

"Semua momen bersamanya berkesan seumur hidup saya," kata Dody.

Dody juga sempat mengungkap wasiat singkat sang ayah sebelum menghembuskan napas terkahir.

Putra sulung Alex Noerdin, Dody Reza mengenang pesan terakhir sang ayah yang menggetarkan hati

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Alex Noerdin  putra sulung Alex Noerdin  Dody Reza Alex Noerdin  kalimat terakhir  Sumsel 
BERITA ALEX NOERDIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp