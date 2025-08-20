Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Putri Bungsunya Kini Berusia Satu Tahun, Tengku Dewi Ungkap Perkembangannya

Rabu, 20 Agustus 2025 – 14:14 WIB
Aktris Tengku Dewi. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pesinetron Tengku Dewi menceritakan perkembangan putri bungsunya, Zeya Savvanah Luv.

Pada 31 Juli lalu, Zeya sapaan akrabnya, baru saja merayakan ulang tahunnya yang pertama.

Tengku Dewi menuturkan, di usianya yang menginjak setahun, sang putri sudah semakin ceriwis.

"Perkembangannya sekarang baru bisa jalan, baru bisa jalan, walaupun masih beberapa step, terus sudah mulai ngoceh-ngoceh, sudah mulai bawel," ujar Tengku Dewi di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (19/8).

Perempuan 37 tahun itu juga mengungkapkan interaksi kedua buah hatinya.

Dia mengatakan, putri bungsunya itu sudah mulai bisa ikut bermain dengan sang kakak. Meskipun keduanya kerap bertengkar.

"Suka berantem sama kakaknya sama abangnya, sudah mulai rusuh. Apa lagi ya, yang ini sih sebenernya lebih, lebih kalem sih yang cewek ya. Cuma ya itu, karena dua-duanya itu masih balita, suka berantem," ucap Tengku Dewi.

"Makaknya itu kadang mau main, tetapi jatuhnya kayak ngegangguin begitu lho," sambungnya.

