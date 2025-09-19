Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Putri KW Gagal Ketemu An Se Young di China Masters 2025

Jumat, 19 September 2025 – 13:51 WIB
Putri Kusuma Wardani. Foto: Bertrand Guay/AFP

jpnn.com - SHENZHEN – Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani gagal ketemu peringkat satu dunia An Se Young (Korea) di China Masters 2025 Super 750.

Itu lantaran Putri KW tak masuk semifinal, sedangkan An Se Young tembus ke babak perebutan tiket final itu.

Putri KW kalah dari Akane Yamaguchi (Jepang) pada perempat final di Shenzhen Arena, Jumat (19/9) siang WIB.

Pada pertemuan ke-5 dengan Akane ini, Putri kalah 14-21, 11-21, yang membuat head to head menjadi 0-5.

Akane lah yang kemudian berhak mengantongi tiket semifinal mejumpai An Se Young.

An Se Young lebih dahulu masuk 4 Besar setelah mengandaskan Pusarla V Sindhu 21-14, 21-13 di 8 Besar.

Satu slot semifinal tunggal putri China Masters 2025 lainnya diisi Han Yue (China) vs Kim Ga Eun (Korea).

Han Yue melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan seniornya, Chen Yu Fei 22-20, 13-21, 21-19.

TAGS   China Masters 2025  Putri KW  Akane Yamaguchi  An Se Young  Han Yue  Kim Ga Eun 
