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JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Putri KW Ketemu Chen Yu Fei di Top 8 Indonesia Open 2026

Kamis, 04 Juni 2026 – 16:11 WIB
Putri KW Ketemu Chen Yu Fei di Top 8 Indonesia Open 2026 - JPNN.COM
Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani. Foto : Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani memastikan tiket perempat final Indonesia Open 2026 Super 1000.

Putri KW masuk Top 8 setelah pada 16 Besar di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/6) sore WIB, menang dari wanita Kanada Michelle Li 12-21, 21-18, 21-16.

"Saya bersyukur bisa bermain dengan enjoy dan tanpa cedera. Secara keseluruhan puas," kata Putri seusai pertandingan.

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Putri mengawali pertandingan dengan tidak mudah.

Pada gim pertama, dia kesulitan keluar dari tekanan Michelle yang bermain lebih agresif dan banyak mengambil inisiatif dari depan.

Menurut Putri, pola tersebut membuatnya tidak leluasa mengembangkan permainan. Ia juga mengakui masih terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan, terutama ketika berada dalam tekanan.

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"Untuk gim pertama, dia menekan saya. Seperti kemarin yang saya bilang, dia mengambil dari depan dan itu membuat saya sulit. Di gim kedua dan ketiga, poin akhir saya terburu-buru dan banyak mati juga," ujar Putri.

Setelah kehilangan gim pertama, Putri mulai memperbaiki pola pada gim kedua. Dia mencoba bermain lebih tenang, menjaga reli, serta tidak memberikan ruang terlalu besar bagi Michelle untuk kembali menguasai permainan depan.

Putri KW masuk Top 8 Indonesia Open 2026 setelah pada 16 Besar menaklukkan pemain Kanada.

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TAGS   Indonesia Open 2026  Putri KW  Putri Kusuma Wardani  Chen Yu Fei 
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