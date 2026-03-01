Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Putri KW Kirim Sinyal Siap Tempur Menjelang All England 2026

Minggu, 01 Maret 2026 – 15:45 WIB
Putri KW Kirim Sinyal Siap Tempur Menjelang All England 2026 - JPNN.COM
Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Tim bulu tangkis Indonesia menutup agenda aklimatisasi awal di Inggris dengan hasil yang cukup menjanjikan.

Selama tiga hari menjalani program di Milton Keynes, para pemain dinilai mampu menyesuaikan diri sebelum bergeser ke Birmingham, lokasi penyelenggaraan All England 2026.

Turnamen bulu tangkis tertua di dunia itu dijadwalkan berlangsung pada 3–8 Maret mendatang.

Baca Juga:

Tunggal putri andalan Indonesia Putri Kusuma Wardani memastikan kondisinya berada dalam keadaan ideal.

Pemain yang karib disapa Putri KW itu menyebut fase penyesuaian telah terlewati tanpa hambatan berarti.

"Sejauh ini alhamdulillah tidak ada kendala apa pun, semua sehat."

Baca Juga:

"Sama seperti di Eropa pada umumnya, mungkin hari-hari awal-awal kemarin saja yang masih agak-agak penyesuaian tapi dari kemarin sampai hari ini sudah cukup baik," jelas Putri.

Lebih lanjut, Putri menuturkan fokus latihan mulai diarahkan pada strategi permainan karena calon lawan di babak pertama sudah diketahui.

Putri KW mengungkap kesiapan dan strategi khusus jelang tampil di All England 2026. Ada hal penting yang kini jadi fokusnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Putri KW  All England 2026  Putri Kusuma Wardani  All England 
BERITA PUTRI KW LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp