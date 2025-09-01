Putri KW Melangkah Jauh di Kejuaraan Dunia 2025, PBSI Beri Catatan Ini!

jpnn.com - Pebulu tangkis Putri Kusuma Wardani tampil apik setelah menjadi semifinalis BWF World Championships atau Kejuaraan Dunia 2025.

Pemain binaan PB Exist itu mampu melangkah hingga semifinal sebelum akhirnya kalah dari tunggal putri Jepang Akane Yamaguchi lewat pertarungan rubber game 17-21, 21-14, 6-21.

PBSI Puji Penampilan Putri KW

Kabid Binpres PBSI Eng Hian menilai Putri KW sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi. Di bawah asuhan pelatih Imam Tohari, permainan juara Korea Masters 2024 itu terus menunjukkan peningkatan.

“Menurut saya, Putri sudah berada di fase yakin dengan pola permainannya sendiri, tinggal kami menambah pengalaman bertanding dan mempersiapkan strategi yang lebih baik untuk menghadapi perubahan permainan lawan," ujar pria yang akrab disapa Didi itu dalam rilis tertulis.

Catatan PBSI untuk Putri KW

Secara permainan, juara Spain Masters 2021 tersebut dinilai jauh lebih gigih dibanding sebelumnya.

Eng Hian pun berharap tim pelatih bisa mempersiapkan Putri KW agar lebih kompetitif menghadapi lawan dengan kualitas permainan yang lebih unggul.

"Menghadapi Akane Yamaguchi, Putri KW perlu menambah kekuatan fisik dan ketajaman teknik pukulan," ujar suami dari Muliyaningsih Balin itu.

Andalan Sektor Tunggal Putri

Putri KW kini menjadi salah satu andalan sektor tunggal putri Indonesia, terutama setelah performa Gregoria Mariska Tunjung menurun dalam beberapa turnamen terakhir.