JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Putri KW Mengaku Sulit Tembus Dominasi Tunggal Putri Dunia, Ini Penyebabnya

Selasa, 14 April 2026 – 22:15 WIB
Pebulu tangkis Putri Kusuma Wardani saat berlaga pada ajang Badminton Asia Championships 2026 di Ningbo, China. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Putri Kusuma Wardani masih menghadapi tantangan besar untuk menembus dominasi tunggal putri dunia saat ini.

Pemain kelahiran 20 Juli 2002 itu menilai persaingan di level elite sangat ketat, terutama menghadapi pemain papan atas dunia.

"Pemain ranking satu dunia sampai lima itu bermain dengan konsisten."

"Mereka bermain menggunakan teknik dan strategi yang cukup menyulitkan saat menghadapi saya," ungkap pemain asal klub Exist Badminton itu.

Menurutnya, fokus utama saat ini oalah meningkatkan konsistensi permainan.

Pemain asal Tangerang itu itu mengakui masih kerap kehilangan fokus, baik saat tertinggal maupun ketika sudah unggul dalam pertandingan.

Putri menilai hal tersebut harus diperbaiki melalui latihan lebih keras dan kesabaran mengingat persaingan di level dunia sangat merata.

"Kalau melihat An Se-young, mungkin secara teknik tidak terlalu mencolok, tetapi dia punya ketahanan luar biasa. Saya harus bisa mengambil keputusan dengan tegas saat menghadapi pemain seperti itu," ujar Putri KW.

Ambisi Putri Kusuma Wardani menembus dominasi pebulu tangkis tungggal putri dunia setelah berada di peringkat keenam dunia

TAGS   Putri KW  Putri Kusuma Wardani  tunggal putri  PBSI  BWF 
