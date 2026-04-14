Putri KW Mengaku Sulit Tembus Dominasi Tunggal Putri Dunia, Ini Penyebabnya

jpnn.com - Putri Kusuma Wardani masih menghadapi tantangan besar untuk menembus dominasi tunggal putri dunia saat ini.

Pemain kelahiran 20 Juli 2002 itu menilai persaingan di level elite sangat ketat, terutama menghadapi pemain papan atas dunia.

"Pemain ranking satu dunia sampai lima itu bermain dengan konsisten."

"Mereka bermain menggunakan teknik dan strategi yang cukup menyulitkan saat menghadapi saya," ungkap pemain asal klub Exist Badminton itu.

Menurutnya, fokus utama saat ini oalah meningkatkan konsistensi permainan.

Pemain asal Tangerang itu itu mengakui masih kerap kehilangan fokus, baik saat tertinggal maupun ketika sudah unggul dalam pertandingan.

Putri menilai hal tersebut harus diperbaiki melalui latihan lebih keras dan kesabaran mengingat persaingan di level dunia sangat merata.

"Kalau melihat An Se-young, mungkin secara teknik tidak terlalu mencolok, tetapi dia punya ketahanan luar biasa. Saya harus bisa mengambil keputusan dengan tegas saat menghadapi pemain seperti itu," ujar Putri KW.