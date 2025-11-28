Putri KW Pede Juara Indonesia Masters 2026

Jumat, 28 November 2025 – 00:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis Putri Kusuma Wardani percaya diri menatap Indonesia Masters 2026.

Pemain kelahiran 20 Juli 2002 itu mengungkapkan keinginan ingin raih gelar juara di hadapan publik sendiri.

Jebolan Exist Badminton Club itu menilai kepercayaan dirinya meningkat untuk raih gelar juara turnamen BWF Super 500 itu seusai tahun ini jadi runner up di Hylo Open dan Australian Open 2025.

“Aku sangat excited menyambut Indonesia Masters 2026 mendatang. Tujuan aku ingin menjadi juara di Indonesia Masters tahun depan,” kata wanita yang bertugas di Direktorat Sabhara Polda Metro Jaya tersebut.

“Aku merasa telah jadi runner up di tiga turnamen BWF Super 500 jadi aku pengin menunjukkan bisa menjadi juara di hadapan publik sendiri,” ujarnya.

Tidak berlebihan jika keinginan Putri KW untuk bisa jadi juara di hadapan publik sendiri.

Performa Putri Kusuma Wardani tengah meningkat setelah tahun ini juga mampu tembus BWF World Tour Finals 2025.

Pada edisi 2025 tercatat laju peraih medali perunggu SEA Games 2021 itu menembus perempat final Indonesia Masters.