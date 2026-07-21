Putri KW Punya Kabar Baik dari China Open 2026

jpnn.com - CHANGZHOU – Tunggal putri terbaik di Indonesia saat ini Putri Kusuma Wardani memastikan tiket 16 Besar China Open 2026 Super 1000.

Putri KW yang kini berperingkat enam dunia itu, masuk ke babak kedua setelah mengalahkan pemain China ranking 33 dunia Han Qian Xi.

Pada laga di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Selasa (21/7) pagi WIB itu, Putri KW menang straight game 21-16, 21-16.

Rekor head to head Putri dengan Han Qian Xi pun kini menjadi 3-1.

Di 16 Besar, Putri akan berhadapan dengan pemenang dari laga Busanan Ong­­bamrungphan (Thailand) vs Devika Sihag (India).

Pada bagan, Putri KW berada di Pul Atas; ada nama-nama unggulan seperti Chen Yu Fei (China) dan Ratchanok Intanon (Thailand).

Tahun lalu di ajang ini, Putri KW terhenti di babak pertama, kalah rubber game dari Sim Yu Jin (Korea).

Hari ini ada empat pemain Indonesia lainnya yang mengayun raket di hari pertama 32 Besar China Open 2026. (bwf/jpnn)