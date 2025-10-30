Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Putri KW Siap Buktikan Status Unggulan di Hylo Open 2025

Kamis, 30 Oktober 2025 – 09:31 WIB
Putri KW Siap Buktikan Status Unggulan di Hylo Open 2025 - JPNN.COM
Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani mengawali langkahnya di Hylo Open 2025 dengan hasil gemilang.

Pemain yang karib disapa Putri KW itu sukses menembus babak 16 besar seusai mengalahkan wakil Denmark Anna Siess Ryberg dua gim langsung dengan skor 21-18, 21-5, Rabu (29/10/2025).

Tekanan di Laga Perdana

Meski tampil dominan di gim kedua, Putri KW mengakui sempat merasa tegang di awal pertandingan.

Baca Juga:

Menurutnya, lawan tampil sangat ulet dan tidak mudah melakukan kesalahan, sehingga membuat gim pertama berjalan ketat.

"Saya agak sedikit tegang di pertandingan ini, terutama di gim pertama. Lawan bermain sangat ulet dan tidak mudah melakukan kesalahan sendiri."

"Di akhir gim pertama dan sepanjang gim kedua, saya mencoba bermain lebih sabar dan lebih rapi," ucap Putri.

Baca Juga:

Siap Membuktikan Status Unggulan Pertama

Menyandang status unggulan pertama di turnamen BWF Super 500 tersebut, Putri tidak menampik bahwa tekanan untuk tampil maksimal cukup besar.

Namun, pemain berusia 23 tahun itu memilih menjadikan tekanan tersebut sebagai dorongan untuk tampil lebih fokus dan termotivasi meraih hasil terbaik.

Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani mengawali langkahnya di Hylo Open 2025 dengan hasil gemilang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hylo Open 2025  Putri KW  Putri Kusuma Wardani  Hylo Open 
BERITA HYLO OPEN 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp