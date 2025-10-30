Putri KW Siap Buktikan Status Unggulan di Hylo Open 2025

jpnn.com - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani mengawali langkahnya di Hylo Open 2025 dengan hasil gemilang.

Pemain yang karib disapa Putri KW itu sukses menembus babak 16 besar seusai mengalahkan wakil Denmark Anna Siess Ryberg dua gim langsung dengan skor 21-18, 21-5, Rabu (29/10/2025).

Tekanan di Laga Perdana

Meski tampil dominan di gim kedua, Putri KW mengakui sempat merasa tegang di awal pertandingan.

Menurutnya, lawan tampil sangat ulet dan tidak mudah melakukan kesalahan, sehingga membuat gim pertama berjalan ketat.

"Saya agak sedikit tegang di pertandingan ini, terutama di gim pertama. Lawan bermain sangat ulet dan tidak mudah melakukan kesalahan sendiri."

"Di akhir gim pertama dan sepanjang gim kedua, saya mencoba bermain lebih sabar dan lebih rapi," ucap Putri.

Siap Membuktikan Status Unggulan Pertama

Menyandang status unggulan pertama di turnamen BWF Super 500 tersebut, Putri tidak menampik bahwa tekanan untuk tampil maksimal cukup besar.

Namun, pemain berusia 23 tahun itu memilih menjadikan tekanan tersebut sebagai dorongan untuk tampil lebih fokus dan termotivasi meraih hasil terbaik.