JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Putri KW Ungkap Kunci Sukses Tembus Final Swiss Open 2026 Usai Kalahkan Nozomi Okuhara

Sabtu, 14 Maret 2026 – 23:53 WIB
Pebulu tangkis Putri Kusuma Wardani saat berlaga pada ajang Swiss Open 2026 di St. Jakobshalle, Basel, Sabtu (14/3). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, BASEL - Pebulu tangkis Putri Kusuma Wardani menembus final ajang Swiss Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang, Nozomi Okuhara.

Berlaga di St. Jakobshalle, Basel, Sabtu (14/3) tunggal putri kelahiran 20 Juli 2002 itu menang dengan skor 21-16, 21-13.

Pada laga ini pemain asal klub Exist Badminton Club itu sudah mengantisipasi gaya bermain Okuhara.

Dengan bermain lebih taktis akhirnya tunggal putri ranking enam dunia tersebut menang straight game dalam tempo 39 menit.

“Dari pertama masuk dan sebelum main sudah menyiapkan untuk siap capek karena melawan Okuhara pasti tidak gampang mati dan dia mempunyai pukulan spekulasi yang sangat baik,” kata Putri KW.

“Dia mainnya defense dulu tapi saya juga membaca kalau saya menyerang malah jadi menyulitkan. Jadi setelah interval saya coba main lebih safe, bermain panjang dan banyak rally sehingga dia banyak mati sendiri,” imbuhnya

Dengan kemenangan ini Putri Kusuma Wardani menunggu pemenang laga Lin Hsiang-Ti (Taiwan) melawan Supanida Katethong (Thailand) di final Swiss Open 2026.

Wakil Indonesia lainnya yang berpeluang mengikuti jejak Putri KW yakni Alwi Farhan, Anthony Sinisuka Ginting (tunggal putra), dan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah (ganda campuran).

