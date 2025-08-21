Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Putri Lisa Mariana Bukan Anak Ridwan Kamil, Ini Kata Jhonboy

Kamis, 21 Agustus 2025 – 06:59 WIB
Lisa Mariana di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Kuasa hukum dari Lisa Mariana, Jhonboy merespons hasil tes DNA yang dirilis Pusdokes Mabes Polri.

Tes tersebut membuktikan putri Lisa Mariana bukan anak biologis Ridwan Kamil.

Jhonboy menyatakan pihaknya menerima hasil pemeriksaan DNA.

Baca Juga:

Pihak Lisa juga mengapresiasi pernyataan Ridwan Kamil yang tetap akan bertanggung jawab ke depannya, terlepas dari hasil tes DNA.

"Kami dari pihak kuasa hukum Lisa Mariana berterima kasih kepada Bareskrim maupun Pusdokes Bareskrim sudah menjalankan mulai dari pengambilan sampel tes DNA sampai sekarang hasil dan kami sangat menerima apa pun itu hasilnya," kata Jhonboy.

Disinggung soal kemungkinan tes DNA ulang, kuasa hukum Lisa Mariana belum bisa memberikan jawaban karena belum bertemu dengan kliennya.

Baca Juga:

Namun, dia menegaskan akan terus mendampingi kliennya dalam menghadapi permasalahan hukum ini hingga selesai. 

Dengan adanya hasil tes DNA ini, Jhonboy berharap dapat menjadi solusi untuk permasalahan yang ada.

Pihak Lisa Mariana merespons hasil tes DNA yang membuktikan putri Lisa bukan anak biologis Ridwan Kamil.

