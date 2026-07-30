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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Putri Tom Cruise Ganti Nama Belakang, Pilih Gunakan Noelle

Kamis, 30 Juli 2026 – 08:51 WIB
Putri Tom Cruise Ganti Nama Belakang, Pilih Gunakan Noelle - JPNN.COM
Tom Cruise. Foto: AFP

jpnn.com, JAKARTA - Putri aktor Hollywood Tom Cruise dan aktris Katie Holmes, Suri, dikabarkan resmi menghapus nama belakang "Cruise" dari identitas hukumnya. Dalam dokumen terbaru, ia kini menggunakan nama Suri Noelle.

Laporan People pada Senin (27/7) menyebut perubahan tersebut terungkap melalui dokumen pendaftaran pemilih yang menunjukkan nama belakang Suri tidak lagi menggunakan "Cruise".

Nama Noelle diketahui berasal dari nama tengah sang ibu, Katie Holmes. Penggunaan nama tersebut bukan hal baru karena sebelumnya juga muncul dalam sejumlah dokumen publik.

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Saat mendaftarkan diri sebagai pemilih di Allegheny County, Pennsylvania, pada Oktober 2024, nama Suri telah tercatat sebagai Suri Noelle ketika memulai tahun pertamanya di bangku kuliah.

Sebelumnya, nama yang sama juga digunakan saat dirinya mengikuti prosesi kelulusan sekolah menengah atas pada Juni 2024. Dalam acara tersebut, Suri tampil tanpa menyertakan nama belakang Cruise.

Meski demikian, belum ada pernyataan resmi dari Suri mengenai alasan di balik perubahan identitas tersebut.

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Tom Cruise maupun Katie Holmes juga belum memberikan komentar terkait kabar pergantian nama belakang putri mereka.

Hubungan Tom Cruise dan Suri selama beberapa tahun terakhir kerap menjadi perhatian publik. Keduanya disebut jarang terlihat bersama sejak Tom dan Katie Holmes berpisah.

Suri, putri Tom Cruise dan Katie Holmes, dikabarkan resmi mengganti nama belakangnya menjadi Noelle.

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TAGS   Katie Holmes  Tom Cruise  Suri  ganti nama 
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