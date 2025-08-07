Putri Zulkifli Hasan Resmikan Renovasi Ruang Kelas SMP Muhammadiyah 1 Rajabasa

jpnn.com - Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan meresmikan langsung tiga ruang kelas yang direnovasi di SMP Muhammadiyah 1 Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.

Renovasi itu merupakan hasil dari perjuangan aspirasi yang dibawa Putri ke parlemen dalam rangka meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan di wilayah pelosok Indonesia.

Putri yang juga wakil ketua Komisi XII DPR RI menyampaikan rasa syukur dan haru atas selesainya renovasi ruang belajar yang sebelumnya dalam kondisi rusak berat.

"Saya masih ingat saat pertama kali mendapat laporan tentang sekolah ini—atap bocor, dinding mengelupas, dan anak-anak harus belajar dalam keadaan yang jauh dari layak," ujarnya, dikutip dari siaran pers, Kamis (7/8/2025).

Kondisi itu membuat Putri terpanggil untuk memperjuangan adanya perbaikan ruang kelas tersebut dari pemerintah.

"Hati saya tergerak. Saya percaya bahwa anak-anak di pelosok pun berhak mendapat ruang belajar yang aman dan nyaman,” lanjutnya.

Putri menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali, dan menjadi tanggung jawab bersama untuk memperjuangkannya.

"Anak-anak ini tidak pernah meminta lebih. Mereka hanya ingin belajar, bermimpi, dan menatap masa depan. Maka menjadi kewajiban saya sebagai wakil rakyat untuk memastikan hak-hak itu bisa mereka nikmati," tuturnya.