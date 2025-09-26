Putri Zulkifli Hasan & Uya Kuya Dampingi Pemulangan Jenazah TKW Asal Pringsewu

Jumat, 26 September 2025 – 20:33 WIB

jpnn.com - Anggota DPR RI Dapil I Lampung Putri Zulkifli Hasan bersama Surya Utama (Uya Kuya) mendampingi pemulangan jenazah Suyanti (42), seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Pringsewu, Lampung yang meninggal dunia di Malaysia.

Jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) itu dipulangkan dari Malaysia untuk dimakamkan di kampung halaman.

Konon Suyanti sudah puluhan tahun menjadi PMI di Malaysia, bahkan sudah lama tidak bertemu keluarganya di tanah air.

Baca Juga: Ini Dia 2 Tersangka Korupsi Pengadaan Kapal Pelindo I Belawan

Putri Zulhas juga menjemput langsung jenazah almarhumah di Pelabuhan Bakauheni dan ikut mengiringi perjalanan hingga ke rumah duka.

Seluruh biaya pemulangan juga ditanggung penuh, mulai penerbangan dari Malaysia menuju Bandara Soekarno-Hatta, perjalanan darat menggunakan ambulans, hingga penyeberangan ke Lampung, sampai jenazah tiba di Pringsewu.

Kedatangan jenazah PMI tersebut disambut warga yang memadati jalan desa.

"Saya ikut berduka atas kepulangan almarhumah," kata Putri Zulhas pada Jumat (26/9/2025).

"Meski beliau pulang dalam keadaan tiada, kami pastikan beliau pulang dengan penuh hormat dan kasih sayang. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan," tutur Putri.