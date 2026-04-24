Putus Tren Buruk di Markas Malut United, Bernardo Tavares Beber Rahasia Persebaya

Jumat, 24 April 2026 – 04:32 WIB

jpnn.com - Persebaya Surabaya akhirnya meraih kemenangan penting saat menyambangi markas Malut United pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26.

Duel Malut United vs Persebaya di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Kamis (23/4/2026) malam WIB, berakhir dengan skor 0-2.

Bajul Ijo sukses membawa pulang tiga poin berkat gol-gol dari Milos Raickovic pada menit ke-73 dan Fransico Rivera (90+1').

Hasil ini terasa spesial. Selain didapat di kandang lawan, kemenangan tersebut sekaligus mengakhiri periode negatif yang sempat membayangi Persebaya.

Sebelumnya, Malik Risaldi dan kawan-kawan menelan dua kekalahan beruntun, masing-masing menghadapi Persija Jakarta (0-3) dan Madura United (1-2).

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku puas dengan performa timnya.

Dia melihat anak asuhnya mampu menjalankan instruksi dengan baik.

"Menurut saya, tim menunjukkan performa yang sangat bagus, baik saat menguasai bola maupun ketika bertahan."