Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Putusan MK Sudah Ada, Pemerintah Harus Berhentikan Anggota Polri di Jabatan Sipil

Minggu, 16 November 2025 – 02:47 WIB
Putusan MK Sudah Ada, Pemerintah Harus Berhentikan Anggota Polri di Jabatan Sipil - JPNN.COM
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menduduki jabatan di luar kepolisian alias jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. ANTARA FOTO/Fuzan.

jpnn.com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya (UB) Dr Aan Eko Widiarto menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polisi aktif yang tak boleh lagi menduduki jabatan sipil menciptakan aturan tegas terhadap penugasan anggota Polri di luar institusi tersebut.

"Menurut saya jelas bahwa Polri kalau mau menduduki di jabatan non-Polri harus pensiun atau mengundurkan diri," kata Aan di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (15/11/2025).

MK melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menghapus ketentuan yang selama ini menjadi celah bagi polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa harus melepaskan status keanggotaannya terlebih dahulu.

Baca Juga:

Aan menegaskan di dalam putusan tersebut frasa penugasan di dalam Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang tentang Kepolisian telah dihapus oleh MK, sehingga ketetapan yang selama ini mendasari anggota Polri aktif untuk duduk di jabatan sipil sudah tak lagi berlaku.

Dengan begitu, putusan MK memperjelas mekanisme penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil harus terlebih dahulu mundur atau pensiun.

Pemerintah menurutnya harus segera melakukan pemberhentian terhadap anggota Polri aktif yang masih menduduki jabatan sipil.

Baca Juga:

Menurut Aan, bila polisi aktif di luar institusi Polri tetap menjabat, padahal sudah ada putusan MK, maka keputusan pengangkatannya menjadi tidak sah.

"Jika dibiarkan, justru berpotensi menimbulkan kerugian negara dan bisa memunculkan kewajiban pengembalian keuangan negara," kata dia.

Karena putusan MK sudah ada, maka pemerintah harus segera memberhentikan anggota Polri atau polisi aktif yang menduduki jabatan sipil.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polisi  polisi aktif  Anggota Polri  jabatan sipil  Putusan MK  Aan Eko Widiarto  pakar hukum tata negara 
BERITA POLISI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp