Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Putusan MKD Terhadap Sahroni Cs Cuma Buat Melindungi Teman

Rabu, 05 November 2025 – 21:43 WIB
Putusan MKD Terhadap Sahroni Cs Cuma Buat Melindungi Teman - JPNN.COM
Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam memimpin sidang pemeriksaan saksi di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (3/11/2025). (ANTARA/HO-DPR)

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengaku tak menangkap upaya parlemen menegakkan muruah setelah menyaksikan putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap lima legislator nonaktif.

"Jelas bahwa keputusan MKD ini dan semua prosesnya memang untuk mengamankan nasib teman sendiri, bukan untuk menegakkan kehormatan DPR," kata Lucius kepada awak media, Rabu (5/11).

Dia mempertanyakan langkah MKD yang cepat memutuskan kasus pelanggaran etik lima legislator nonaktif tanpa pemeriksaan mendalam.

Baca Juga:

"Kan, seharusnya ada pendalaman yang fokus pada persoalan etika," kata Lucius. 

Dia bahkan melihat persoalan kode etik tak menjadi rujukan pertanyaan ketika anggota MKD melaksanakan sidang pemeriksaan.

"Jadi perbuatan atau aksi kelima anggota itu harusnya dikomparasikan dengan kode etik, bukan dengan apakah ada pihak yang dirugikan atau tidak," ujarnya.

Baca Juga:

Selain itu, Lucius juga menyoroti putusan lima legislator nonaktif dibuat setelah sidang yang dilaksanakan sekali untuk pemeriksaan saksi.

"Hanya sehari rapat untuk menghadirkan saksi-saksi. Setelahnya langsung rapat pembacaan keputusan," kritik dia.

Peneliti Formappi Lucius Karus mengaku tak menangkap upaya parlemen menegakkan muruah menyikapi putusan MKD.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mahkamah Kehormatan Dewan  sidang Mahkamah Kehormatan Dewan  Ahmad Sahroni Cs  Formappi 
BERITA MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp