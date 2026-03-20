Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Putuskan Hari Ini Akhir Ramadan, Iran Rayakan Idulfiri Besok

Jumat, 20 Maret 2026 – 11:11 WIB
Bendera Iran. Foto: tehrantimes.com

jpnn.com, TEHRAN - Republik Islam Iran memutuskan Jumat ini (20/3/2026) sebagai hari terakhir Ramadan 1447 Hijriah.

Syahdan, negeri dengan penduduk mayoritas Muslim bermazhab Syiah tersebut akan merayakan Idulfitri pada Sabtu (21/3/2026).

Kantor Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menyatakan keputusan itu merupakan hasil observasi atas bulan atau rukyatulhilal.

Baca Juga:

“Jumat menjadi hari ke-30 Ramadan yang diberkahi,” demikian bunyi pernyataan itu.

Secara tradisi, penentuan Idulfitri didasarkan pada penampakan hilal sebagai tanda awal bulan baru kalender Komariah.

Pada Ramadan kali ini, hari terakhirnya bersamaan dengan Nowruz atau tahun baru Persia yang menandai datangnya musim semi.

Baca Juga:

Keputusan Iran merayakan Idulfitri pada 21 Maret 2026 juga diikuti Muslim Syiah di Irak. Ulama Syiah terkemuka di Irak, Ayatollah Ali Al-Sistani, ikut menggemakan keputusan Iran soal hari raya umat Islam itu.

Iran menjalani Ramadan dan Idulfitri kali ini dalam suasana perang dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

TAGS   Iran  Idulfitri  Ramadan  Mojtaba Khamenei  Ali Khamenei 
BERITA IRAN LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp