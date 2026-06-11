PWI Jaya & Bank Jakarta Gelar Lomba Jurnalistik MH Thamrin 2026, Ada Kategori Khusus

jpnn.com, JAKARTA - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya bersama Bank Jakarta menghadirkan Kategori Khusus Literasi Keuangan Bank Jakarta dalam ajang Lomba Karya Jurnalistik Mohammad Hoesni Thamrin (MHT) 2026.

Kategori itu diselenggarakan untuk mendorong lahirnya karya-karya jurnalistik berkualitas yang mampu meningkatkan pemahaman publik mengenai peran dan kontribusi Bank Jakarta dalam pembangunan ekonomi daerah.

Ketua PWI Jaya Kesit B. Handoyo mengatakan kehadiran kategori khusus ini merupakan bentuk kolaborasi positif antara dunia pers dan sektor perbankan dalam membangun literasi keuangan yang lebih baik.

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“Melalui Kategori Khusus Literasi Keuangan yang didukung Bank Jakarta ini, kami berharap para jurnalis dapat menghasilkan karya-karya yang tidak hanya berkualitas secara jurnalistik, tetapi juga mampu memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai kontribusi sektor perbankan terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kesit.

Menurut dia, lomba itu juga menjadi ruang bagi insan pers untuk mengangkat berbagai inovasi, layanan, program pemberdayaan masyarakat, transformasi digital, hingga kontribusi nyata Bank Jakarta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jakarta dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo menyambut baik kolaborasi tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat.

Lomba jurnalistik itu juga memperkuat hubungan dengan komunitas media.

“Melalui kompetisi ini, kami berharap lahir berbagai karya yang mampu menggambarkan secara objektif berbagai inovasi, program, dan kontribusi Bank Jakarta bagi masyarakat serta pembangunan ekonomi daerah,” ucap Agus.