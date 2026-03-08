Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

PWI Mengecam Kejadian Tak Sedap di Laga Malut United Vs PSM

Minggu, 08 Maret 2026 – 14:33 WIB
PWI Mengecam Kejadian Tak Sedap di Laga Malut United Vs PSM - JPNN.COM
Wartawan Halmahera Post Firjal Usdek saat dikerumuni petugas pada laga Super League Malut United vs PSM Makassar di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate. Foto: Antara/HO-Dokumentasi Pribadi Abdul Fatah

jpnn.com - TERNATE - Laga sengit Malut United vs PSM Makassar pada pekan ke-25 Super League di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Sabtu (7/3) malam, diwarnai kejadian tak mengenakkan.

Persatuan Wartawan Indonesia Kota Ternate mengungkap adanya dugaan intimidasi terhadap sejumlah jurnalis saat menjalankan tugas peliputan pada laga tersebut.

Ketua PWI Kota Ternate Ramlan Harun menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena menghambat kerja jurnalistik yang dilindungi oleh undang-undang.

Baca Juga:

Dia menegaskan wartawan yang melakukan peliputan dalam pertandingan tersebut telah mengantongi kartu identitas resmi dari penyelenggara kompetisi.

Menurut Ramlan, aktivitas jurnalistik memiliki payung hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena itu, segala bentuk penghalangan terhadap kerja wartawan merupakan pelanggaran hukum.

"PWI Ternate mengecam keras segala bentuk upaya menghalangi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Setiap orang yang menghambat kerja pers dapat dikenakan sanksi pidana dua tahun penjara sesuai UU Pers," ujar Ramlan.

Baca Juga:

Dia juga menyoroti dugaan intimidasi verbal serta tindakan oknum yang meminta wartawan menghapus hasil liputan berupa foto dan video.

Ramlan menilai tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan pers.

PWI mengungkap adanya dugaan intimidasi terhadap sejumlah jurnalis saat laga Malut United vs PSM.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Malut United  PSM Makassar  Super League  Wartawan 
BERITA MALUT UNITED LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp