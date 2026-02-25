Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

PYC Bahas Rantai Pasok Biodiesel, Rekomendasikan Kebijakan Mandatori B40 Dipertahankan

Rabu, 25 Februari 2026 – 20:59 WIB
PYC Bahas Rantai Pasok Biodiesel, Rekomendasikan Kebijakan Mandatori B40 Dipertahankan - JPNN.COM
Purnomo Yusgiantoro Center menyelenggarakan kegiatan 'PYC Talks Volume 1' dengan mengusung tema 'Diseminasi Studi: Analisis Rantai Pasok Biodiesel' pada Selasa (24/2).Foto: Dokumentasi PYC

jpnn.com, JAKARTA - Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) menyelenggarakan kegiatan 'PYC Talks Volume 1' dengan mengusung tema 'Diseminasi Studi: Analisis Rantai Pasok Biodiesel' pada Selasa (24/2).

Acara ini merupakan bagian dari agenda rutin PYC untuk memaparkan hasil kajian mendalam mengenai dinamika rantai pasok biodiesel nasional, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan guna mendukung agenda swasembada energi Indonesia.

Ketua Umum PYC Filda C. Yusgiantoro dalam sambutannya menyampaikan pengembangan biodiesel merupakan salah satu opsi strategis untuk menurunkan impor minyak mentah dan BBM. 

Baca Juga:

“Keberhasilan kebijakan biodiesel sangat bergantung pada dukungan regulasi dan koordinasi lintas sektor guna mengatasi tantangan rantai pasok, mulai dari produktivitas lahan, alokasi CPO, hingga kesiapan infrastruktur distribusi,” ujar Filda.

Direktur Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Edi Wibowo juga menekankan pada keynote speech-nya bahwa program mandatori biodiesel merupakan upaya strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan bahan bakar nabati berbasis sawit.

Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan rantai pasok biodiesel, mulai dari ketersediaan CPO, kapasitas produksi, hingga koordinasi dari hulu ke hilir. 

Baca Juga:

Tantangan muncul karena CPO juga dibutuhkan untuk pangan dan ekspor, serta mayoritas perkebunan dikelola swasta.

Dalam sesi panel, PYC dan IREEM memaparkan hasil kolaborasi studi yang menggunakan pendekatan pemodelan system dynamics untuk memproyeksikan kemampuan rantai pasok biodiesel dalam mendukung pemenuhan target bauran energi nasional.

PYC menyampaikan rekomendasi kebijakan utama, yaitu B40 dipertahankan sebagai baseline mandatori

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Purnomo Yusgiantoro Center  PYC  biodiesel  B40  swasembada energi 
BERITA PURNOMO YUSGIANTORO CENTER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp