PYC Gelar Executive Training Program 2026: Memperkuat Ketahanan Nasional Melalui Kolaborasi

jpnn.com, JAKARTA - Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) menggelar Executive Training Program 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 24 April 2026.

Kegiatan ini sukses diselenggarakan dan secara resmi ditutup pada Jumat, 24 April 2026 di Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Kementerian Pertahanan Rumpin Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Humas Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) dalam keterangan tertulisnya menyebutkan kegiatan ini menjadi salah satu inisiatif strategis dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan di bidang pertahanan dan keamanan nasional dan dirancang untuk merespons dinamika global yang makin kompleks dan penuh ketidakpastian.

Program ini juga menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi berbagai spektrum ancaman modern.

Executive Training Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, serta S. Rajaratnam School of International Studies di bawah Nanyang Technological University, Singapura.

Kolaborasi ini mencerminkan sinergi antara lembaga nasional dan internasional dalam pengembangan kapasitas strategis melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman lintas negara.

Sebanyak 28 personel TNI dari tiga matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, turut berpartisipasi dalam program ini.

Selain itu, terdapat tiga perwakilan dari Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang juga menjadi bagian dari peserta.