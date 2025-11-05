Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

PYFA Kampanyekan Bodyvestment, Ajak Masyarakat Jaga Kesehatan Tubuh Sebagai Investasi

Rabu, 05 November 2025 – 10:38 WIB
PYFA Kampanyekan Bodyvestment, Ajak Masyarakat Jaga Kesehatan Tubuh Sebagai Investasi - JPNN.COM
PYFAHEALTH, lini bisnis PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) melalui kampanye Bodyvestment mengajak masyarakat untuk mulai berinvestasi pada tubuh sendiri dengan membangun kebiasaan hidup aktif dan seimbang. Foto dok PYFA

jpnn.com, JAKARTA - PYFAHEALTH, lini bisnis PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) melalui kampanye Bodyvestment mengajak masyarakat untuk mulai berinvestasi pada tubuh sendiri dengan membangun kebiasaan hidup aktif dan seimbang.

Diluncurkan pada akhir Agustus 2025, Bodyvestment hadir sebagai gerakan nyata untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap kesehatan.

Kampanye ini menekankan bahwa menjaga tubuh bukan sekadar olahraga sesekali, tetapi bentuk investasi jangka panjang karena tubuh adalah aset paling berharga yang menentukan kualitas hidup seseorang.

Fenomena kaum mager menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan pola hidup modern: duduk terlalu lama, kurang istirahat, dan minim aktivitas fisik.

Dalam salah satu episode podcast #AskTheExpert, dr. Andi Kurniawan Sp.KO, menjelaskan gaya hidup pasif dapat menjadi pemicu utama berbagai penyakit kronis.

“Gaya hidup kurang aktif dan kebiasaan duduk terlalu lama tanpa diimbangi aktivitas fisik bisa jadi pemicu utama penyakit tidak menular. Padahal, dengan olahraga ringan dan pola hidup seimbang, risiko itu bisa ditekan jauh. Bodyvestment mengingatkan kita bahwa menjaga tubuh bukan pilihan, tapi keharusan,” ujarnya.

Konsep Bodyvestment dibangun di atas empat pilar utama gaya hidup sehat yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari: berolahraga secara teratur untuk menjaga kebugaran, mengonsumsi sayur dan buah untuk memenuhi nutrisi makro & mikro harian, menjaga wellness dan istirahat cukup agar keseimbangan mental dan fisik tetap terjaga, serta melengkapi nutrisi yang tidak bisa dipenuhi oleh tubuh dengan konsumsi vitamin yang tepat.

Melalui Bodyvestment, PYFAHEALTH mengajak masyarakat untuk mulai langkah kecil: bergerak, makan lebih sehat, beristirahat cukup, dan mendukung tubuh dengan nutrisi yang tepat melalui konsumsi vitamin yang tepat.

Melalui Bodyvestment, PYFAHEALTH mengajak masyarakat untuk mulai langkah kecil: bergerak, makan lebih sehat, beristirahat cukup, dan konsumsi vitamin yang tepat

