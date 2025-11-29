QJMotor Viento AX180 CBS Meluncur, Lebih Responsif & Irit, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - QJMotor kembali menambah jajaran produknya dengan meluncurkan Viento AX180 CBS kepada publik di Indonesia.

Skuter matik itu hadir untuk menjawab kebutuhan pengendara yang menginginkan skutik harian yang nyaman, irit, dan mudah dikendalikan.

President Director QJMotor Industry Indonesia, Huang Fei Teng menegaskan AX180 CBS hadir sebagai jawaban bagi para pengendara perkotaan yang mengutamakan efisiensi.

"Banyak pengguna yang membutuhkan motor harian dengan jarak tempuh lebih panjang tanpa harus sering berhenti untuk mengisi ulang bahan bakar,” ujar Huang dalam siaran persnya, Sabtu (29/11).

Skutik tersebut menawarkan performa responsif serta efisiensi bahan bakar yang tinggi, sehingga menjadi solusi praktis bagi mobilitas cepat di kota-kota besar.



Dengan tangki bensin berkapasitas besar, Viento AX180 CBS menawarkan jarak tempuh yang lebih panjang.

Varian CBS ini juga memperkuat lini produk skutik QJMotor di segmen penggunaan harian, menawarkan karakter yang fungsional dan siap mendukung produktivitas para pengendara di berbagai aktivitas.

"Varian CBS ini dirancang agar lebih praktis, mudah dikendalikan, dan mampu mengikuti ritme mobilitas masyarakat modern," tuturnya.



Viento AX180 CBS menawarkan diferensiasi yang jelas dibandingkan varian ABS, sehingga konsumen dapat memilih sesuai kebutuhan.

Varian CBS menggunakan sistem kunci konvensional (manual key), shock belakang standar tanpa tabung, serta Combi Brake System.