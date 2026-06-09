Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Qodari: Buku 'Presiden Solusi' Hadir untuk Jawab Masalah Publik dengan Fakta

Selasa, 09 Juni 2026 – 06:59 WIB
Qodari: Buku 'Presiden Solusi' Hadir untuk Jawab Masalah Publik dengan Fakta - JPNN.COM
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari saat peluncuran buku 'Presiden Solusi'. Foto: dok Bakom RI

jpnn.com, JAKARTA - Bakom RI meluncurkan buku 'Presiden Solusi: Problem Solving Ala Prabowo Subianto' di University Club, Jakarta Selatan, Senin (8/6).

Adapun buku tersebut ditulis oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari bersama Asisten Khusus Presiden RI Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumilar Saputra.

Qodari menyampaikan di dalam buku tersebut pihaknya mencatat 108 kebijakan dan terobosan pemerintahan selama 18 bulan.

Baca Juga:

Sekaligus memetakan berbagai solusi yang telah dihadirkan pemerintah dalam menjawab persoalan masyarakat di berbagai sektor, mulai dari pangan, energi, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, industrialisasi hingga digitalisasi.

Dia menilai berbagai kebijakan yang dijalankan Presiden Prabowo menunjukkan karakter kepemimpinan yang berorientasi pada penyelesaian masalah dan transformasi nasional.

"Saya ingin katakan bahwa Pak Prabowo ini adalah bapak transformasi bangsa, dari gelap menuju terang ya, dari masalah menjadi solusi," kata Qodari.

Baca Juga:

Menurut Qodari, penyebutan tersebut bukan sekadar slogan, melainkan didasarkan pada rekam jejak kebijakan yang telah dihasilkan pemerintah sejak Prabowo menjabat Presiden Republik Indonesia.

"Jadi, solusi-solusi ini ada 108, nanti terus akan bertambah karena ini kan baru catatan sekitar satu setengah tahun," ujarnya.

Bakom RI meluncurkan buku 'Presiden Solusi: Problem Solving Ala Prabowo Subianto' di University Club, Jakarta Selatan, Senin (8/6).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   qodari  Bakom  Presiden  Prabowo  buku 
BERITA QODARI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp