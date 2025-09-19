Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Tokoh

Qodari Tak Cuma Bisa Jadi KSP, Jubir Prabowo pun Dia Mampu

Jumat, 19 September 2025 – 15:53 WIB
Qodari Tak Cuma Bisa Jadi KSP, Jubir Prabowo pun Dia Mampu - JPNN.COM
Kepala KSP M. Qodari. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA Toto Izul Fatah menilai Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari memiliki potensi besar membawa Kantor Staf Presiden lebih hidup dan membumi.

Toto bilang Qodari menyandang latar belakang sebagai peneliti dan konsultan politik yang akan mendukung kinerja sebagai pemimpin KSP, apalagi Istana kini menghadapi beraneka isu besar nasional maupun imternasional.

"Saya menaruh harapan besar kepada Mas Qodari dalam menduduki jabatan barunya sebagai Kepala KSP,” katanya.

Toto pun meyakini, meski Qodari terbilang figur baru di pemerintahan, tetapi status sebagai peneliti dan konsultan politik di lembaga survei akan membuat Qodari cepat memahami seluk-beluk pemerintahan.

"Mas Qodari figur yang loyal dengan karakter tegas dan berani mengambil sikap. Tidak plin-plan," tutur Toto.

"Dia juga memiliki kemampuan komunikasi publik yang bagus, termasuk kemampuan membaca psikologis massa."

"Hal itu penting, terutama dalam merespons aneka isu besar. Agar tidak blunder," imbuh Toto.

Dia juga mengungkap bahwa Qodari punya potensi dan kemampuan selain menjadi Kepala KSP, yakni juru bicara presiden.

Toto Izul Fatah bilang Muhammad Qodari potensial membawa KSP lebih hidup dan membumi.

