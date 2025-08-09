Close Banner Apps JPNN.com
Qorin 2 Digarap, Fedi Nuril Terlibat

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 14:14 WIB
Fedi Nuril dalam cuplikan film Qorin 2. Foto: Dok. Rapi Films

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Fedi Nuril dipastikan akan terlibat dalam film horor terbaru yang bertitel Qorin 2.

Hal tersebut diungkapkan oleh rumah produksi Rapi Films yang bekerja sama dengan SL23 terasosiasi oleh Legacy Pictures, Sky Media, dan IDN Pictures.

Melanjutkan kesuksesan box office film Qorin yang sukses pada 2022, duo sutradara Ginanti Rona dan penulis Lele Laila kembali menggarap Qorin 2.

Saat meluncurkan judul film, Rapi Films di media sosial menampilkan video aktor Fedi Nuril memegang dua boneka pocong lalu disusul graphic motion dari judul Qorin 2.

Film Qorin 2 menceritakan kisah Fitri, seorang guru BP muda, ingin mengungkap kasus perundungan yang menimpa salah satu muridnya.

Akan tetapi, penyelidikan Fitri menuntunnya pada kenyataan menyeramkan lain, ketika menyaksikan orang-orang yang berkaitan dengan kasus itu satu per satu mati, namun kembali muncul esok harinya.

"Film ‘Qorin’ telah terbukti diterima dengan baik oleh masyarakat. Kami senang mengabarkan bahwa sekuelnya akan segera tayang di bioskop dan sedang dalam tahap post produksi. Bagi pencinta film sebelumnya pasti akan terhibur akan film yang kami garap ini," ungkap Produser Rapi Films Sunil Samtani.

Qorin merupakan film horor produksi IDN Pictures yang disutradarai oleh Ginanti Rona.

