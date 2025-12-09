Qorin 2 Hadirkan Cerita Baru, Lebih Mencekam

jpnn.com, JAKARTA - Sukses dengan film Qorin pertama, Rapi Films akhirnya merilis film horor terbaru yang berjudul Qorin 2.

Adapun Qorin 2 masih disutradarai oleh Ginanti Rona, dengan naskah ditulis oleh Lele Laila. Film tersebut menampilkan horor slasher yang mencekam, namun sekaligus relate dengan isu sosial saat ini.

Film Qorin 2 mengikuti kisah Pak Makmur (Fedi Nuril), pemulung yang anaknya menjadi korban perundungan (bullying) di sekolah SMA. Pak Makmur mencari jalan untuk mendapat keadilan, dan anaknya bisa sekolah dengan aman.

Tetapi, alih-alih menindaklanjuti peristiwa tersebut, sekolah justru diam dan memilih untuk menjaga nama baik. Pak Makmur pun mulai mencari jalan lain untuk mencari keadilan. Dia membangkitkan jin qorinnya untuk membalas dendam terhadap semua perilaku yang diterima anaknya.

Namun, situasi kampung pun menjadi semakin suram, saat dari balik kegelapan muncul sosok berponco mengincar nyawa orang-orang kampung.

Film Qorin 2 diproduseri oleh Susanti Dewi dan Sunil Samtani, dibintangi Fedi Nuril, Ali Fikry, Wavi Zihan, Muzakki Ramdhan, Seroja Hafiedz, Dimas Aditya, Indra Birowo, Epy Kusnandar, Sari Koeswoyo, Fitrie Rachmadhina, Gilang Devialdy, Vincentius Jeremhia, Ben Malaihollo, dan Quentin Stanislavski.

“Penonton yang belum menonton film pertama, masih bisa mengikuti film Qorin 2, karena memang secara ceritanya tidak ada kesinambungan. Pada dasarnya, benang merah dari Qorin dan Qorin 2 adalah bagaimana seseorang memanggil jin qorin, dengan ritual yang ada. Namun, di film Qorin 2, yang menarik adalah isunya sangat relate dengan situasi sekarang, tentang bullying yang terjadi di lingkungan sekolah,” ungkap produser Sunil Samtani.

Ginanti Rona, yang sebelumnya juga telah menyutradarai film pertama Qorin, mengungkapkan antusiasmenya terhadap film Qorin 2.