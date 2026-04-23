JPNN.com - Ekonomi - Produk

Quadra, Roman & Kanmuri Hadirkan Inovasi Produk Terbaru di ARCH:ID 2026

Kamis, 23 April 2026 – 20:32 WIB
jpnn.com, TANGERANG - Tiga pelopor industri bahan bangunan di Indonesia, yakni QUADRA, ROMAN, dan KANMURI meluncurkan inovasi produk terbarunya, melalui sinergi bersama arsitek, designer dan brand lainnya di ajang pameran arsitektur terbesar ARCH:ID 2026 di ICE BSD City, Tangerang pada 23–26 April 2026.

Menggandeng biro arsitek Localic Studio, booth ini mengusung konsep bertajuk Fragments: A Paradox of Synthesis.

Kehadiran tiga merek besar di dalam satu pameran menandai era baru sinergi strategis yang memberikan kemudahan bagi para profesional dan konsumen.

Pimpinan QUADRA & ROMAN Willie Low, menjelaskan mulai tahun ini QUADRA dan ROMAN telah bersinergi menjadi satu kesatuan, menghadirkan solusi tak terbatas. 

"Ini adalah kesempatan bagi kami untuk menyampaikan pada publik bahwa sekarang kami bersinergi dalam satu naungan. Ketika pelanggan, kontraktor, developer, arsitek, atau desainer masuk ke dalam grup yang memiliki tiga merek ini, mereka bisa mendapatkan semuanya dari satu sumber. Kami hadir dengan pilihan solusi yang semakin luas dan lengkap," ungkap Willie.

Beragam inovasi produk ROMAN moZaik dan QUADRA eXential diaplikasikan pada lantai, dinding maupun furnitur.

KANMURI melengkapinya dengan susunan artistik produk genteng keramik terbaiknya. Pengunjung dimanjakan dengan suguhan kopi dan wewangian aromatik di area booth.

Selama empat hari, Fragments menyuguhkan rangkaian acara interaktif yang diisi oleh deretan arsitek dan profesional terkemuka.

