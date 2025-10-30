Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Quaker 3in1 Tawarkan Langkah Mudah Menuju Gaya Hidup Sehat

Kamis, 30 Oktober 2025 – 10:17 WIB
Quaker 3in1 Tawarkan Langkah Mudah Menuju Gaya Hidup Sehat - JPNN.COM
Director of Corporate Affairs Quaker Gabrielle Angriani Johny, MasterChef Indonesia Season 8 Olivia Tommy, dan Quaker Marketing Manager Shiera Syabila Maulidya berbagi pandangan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Tren gaya hidup sehat di Indonesia terus meningkat, terlihat dari popularitas olahraga seperti padel hingga pola makan clean eating yang makin digemari.

Masyarakat kini makin sadar pentingnya menjaga kesehatan secara menyeluruh—mulai dari aktivitas fisik hingga asupan nutrisi.

Menariknya, meski konsumsi rumah tangga cenderung berhemat, keluarga di Indonesia tetap berinvestasi pada kesehatan dan makanan fungsional.

Baca Juga:

Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan kini dipandang sebagai investasi masa depan yang berharga (Innova Market Insights, 2024).

Namun, derasnya arus informasi dan tren kesehatan justru sering membuat masyarakat bingung menentukan langkah awal untuk memulai hidup sehat.

Menjawab tantangan tersebut, Quaker Indonesia meluncurkan inisiatif “Start Good with Quaker” yang menegaskan pentingnya langkah sederhana melalui pemilihan asupan nutrisi yang tepat.

Baca Juga:

Sebagai Brand Oat No. 1 Dunia selama lebih dari 140 tahun, Quaker berkomitmen mendukung masyarakat menjalani gaya hidup sehat dengan menyediakan produk berbasis oat yang kaya manfaat.

Masih banyak masyarakat yang keliru membedakan antara oat dan gandum, padahal oat adalah super grain dengan keunggulan nutrisi yang berbeda dan lebih lengkap untuk mendukung kesehatan tubuh.

Quaker ajak masyarakat mulai hidup sehat dengan langkah sederhana lewat kampanye “Start Good with Quaker”.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Quaker 3in1  Gaya Hidup Sehat  Oat  Kolesterol Jahat 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp