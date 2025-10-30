Quaker 3in1 Tawarkan Langkah Mudah Menuju Gaya Hidup Sehat

jpnn.com, JAKARTA - Tren gaya hidup sehat di Indonesia terus meningkat, terlihat dari popularitas olahraga seperti padel hingga pola makan clean eating yang makin digemari.

Masyarakat kini makin sadar pentingnya menjaga kesehatan secara menyeluruh—mulai dari aktivitas fisik hingga asupan nutrisi.

Menariknya, meski konsumsi rumah tangga cenderung berhemat, keluarga di Indonesia tetap berinvestasi pada kesehatan dan makanan fungsional.

Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan kini dipandang sebagai investasi masa depan yang berharga (Innova Market Insights, 2024).

Namun, derasnya arus informasi dan tren kesehatan justru sering membuat masyarakat bingung menentukan langkah awal untuk memulai hidup sehat.

Menjawab tantangan tersebut, Quaker Indonesia meluncurkan inisiatif “Start Good with Quaker” yang menegaskan pentingnya langkah sederhana melalui pemilihan asupan nutrisi yang tepat.

Sebagai Brand Oat No. 1 Dunia selama lebih dari 140 tahun, Quaker berkomitmen mendukung masyarakat menjalani gaya hidup sehat dengan menyediakan produk berbasis oat yang kaya manfaat.

Masih banyak masyarakat yang keliru membedakan antara oat dan gandum, padahal oat adalah super grain dengan keunggulan nutrisi yang berbeda dan lebih lengkap untuk mendukung kesehatan tubuh.