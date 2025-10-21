Close Banner Apps JPNN.com
Quoriena Ginting Memamerkan Keindahan Wastra Nusantara Bertema Bunga

Selasa, 21 Oktober 2025 – 23:09 WIB
Kolektor wastra Quoriena Ginting telah menggelar pameran koleksi kainnya di Cikini 82. Foto: source for JPNN

jpnn.com - JAKARTA – Kolektor wastra Quoriena Ginting telah menggelar pameran ke-10 koleksi kainnya di Cikini 82, Jakarta pekan lalu.

Pameran kali ini mengangkat tema Rangkaian Bunga dan Budaya pada Wastra Nusantara”. Pameran bertajuk "Nusawastra Silang Budaya" ini diselenggarakan di Cikini 82, Jakarta, dan menampilkan kekayaan wastra dari berbagai daerah di Indonesia.

Quoriena menceritakan perjalanannya menjadi kolektor wastra dimulai sekitar 20 tahun lalu, berawal dari ketertarikannya pada sehelai kain company tua.

"Saya memulai koleksi saya sekitar 20 tahun yang lalu. Awalnya saya tidak terlalu tertarik soal kain, tetapi suatu ketika ada tukang antik menawarkan kain company yang kondisinya robek-robek. Dari situ saya mulai belajar, kenapa kain seperti ini dikoleksi," ujar Quoriena.

Dia pun menyebut pameran ini sebagai cara untuk menciptakan museum berjalan agar masyarakat dapat melihat langsung dan mengapresiasi keindahan wastra Nusantara.

"Ini adalah salah satu cara saya supaya orang juga bisa melihat betapa luar biasanya Indonesia dan saya juga bisa sharing passion saya," katanya.

Mengenai tajuk Nusawastra Silang Budaya, Quoriena menjelaskan bahwa hal itu terinspirasi dari keunikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang setiap pulau memiliki wastra unggulan (high-end).

"Silang budaya merujuk pada adanya persilangan budaya yang terlihat di setiap wastra, seperti pengaruh India (contohnya motif Patola pada tenun ikat Sumba dan Bali), Arab, dan China.

