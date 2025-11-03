Quorum 4.0: Optimalkan Peran Emerging Enterprise untuk Pertumbuhan Industri dan Ekonomi Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Lebih dari 300 founders, CEO, executive emerging enterprise dari berbagai sektor berbagi wawasan, mendiskusikan tren dan tantangan industri, serta menjalin kemitraan strategis di Quorum 4.0.

Quorum 4.0 besutan Qverse bersama Init-6 Venture Capital menegaskan bahwa untuk menjawab tantangan pertumbuhan industri, perlu adanya ekosistem yang kolaboratif di mana pemerintah, investor, para pelaku usaha tumbuh bersama menciptakan dampak ekonomi berkelanjutan.

Dr. Arief Wibisono, Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal mewakili Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa menekankan kebijakan stimulus yang telah dirancang pemerintah untuk mendukung para para pelaku usaha di Indonesia.

Dia menegaskan komitmen Kementerian Keuangan dalam menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif dan berfokus pada inovasi.

Pada kesempatan sama, Managing Director Investment Danantara, Stefanus Ade Hadiwidjaja, menegaskan, Indonesia tetap menjadi perhatian investor global dengan tingginya potensi pasar middle class serta didukung demografi pasar domestik maupun populasi anak muda yang begitu besar.

Hal ini harus bisa menjadi optimisme bagi para founders dan pelaku usaha.

Namun, dia menegaskan bahwa founders dan pelaku usaha juga harus memiliki bisnis yang solid, tata kelola bisnis yang transparan, serta kemampuan perusahaan untuk berkembang secara berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Komite Kajian Ekonomi Regional KADIN, Prof. Telisa Falianty menyoroti pentingnya penyelarasan kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.