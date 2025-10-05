Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Race 2 ATC 2025 Mandalika Penuh Drama, Pembalap Indonesia Masih Punya Harapan

Minggu, 05 Oktober 2025 – 14:35 WIB
Race 2 ATC 2025 Mandalika Penuh Drama, Pembalap Indonesia Masih Punya Harapan
Ilustrasi Asia Talent Cup (ATC) 2025 Mandalika. Foto: atc

jpnn.com, MANDALIKA - Sirkuit Mandalika, NTB, kembali menyajikan balapan dramatis pada Race 2 Asia Talent Cup (ATC), Minggu (5/10).

Pembalap asal Filipina, Alfonsi Daquigan mencatat sejarah dengan menyapu bersih juara di Sirkuit Mandalika.

Di balik gemerlap kemenangan Daquigan, para pembalap muda Indonesia harus menghadapi kenyataan pahit.

Tiga rider tanah air Davino Britani, Alvaro Hetta Mahendra, dan Rakha Bima mengalami crash dan tidak bisa menyelesaikan balapan.

Tentu bukan hasil yang diharapkan, apalagi di kandang sendiri.

Race kedua ATC 2025 diwarnai sejumlah insiden, sehingga banyak pembalap yang harus meninggalkan balapan.

Pimpinan lomba berganti tangan berkali-kali, melibatkan pembalap seperti Teerin Fleming, Haruki Matsuyama, Shingo Iidaka, Ryota Ogiwara, dan Seiryu Ikegami.

Kemenangan Daquigan pun terjadi setelah dua rider unggulan Ryota dan Seiryu terlibat tabrakan hebat di tikungan terakhir.

ATC 2025 Mandalika  Pembalap Indonesia  Pembalap binaan Astra Honda Motor  Asia Talent Cup  IATC 2025 
