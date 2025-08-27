RACHAPHON BY RAA CHA, Pengalaman Casual Dining Khas Thailand Ada di Bogor

jpnn.com, BOGOR - PT Champ Resto Indonesia Tbk (CRI Group), perusahaan grup restoran terkemuka di Indonesia, resmi memperkenalkan brand terbaru RACHAPHON BY RAA CHA yang berlokasi di Jalan Raya Bogor - Sukabumi No. 67.

Kehadiran Rachaphon menandai langkah strategis CRI Group dalam memperluas portofolio bisnis sekaligus memperkuat posisinya sebagai pelaku industri kuliner dengan konsep inovatif dan relevan bagi masyarakat Indonesia.

Berlokasi di lantai 2 Raa Cha Pajajaran Bogor, Rachaphon hadir untuk menjawab minat masyarakat akan sajian kuliner khas Thailand yang enak dan halal.

Dengan format casual dining yang modern, area makan yang luas, nyaman, Rachaphon menawarkan pengalaman bersantap yang menyenangkan, sekaligus menghadirkan kekayaan rasa khas Negeri Gajah Putih yang cocok untuk berbagai kegiatan bersama orang terdekat.

Nama Rachaphon berarti Makanan Kerajaan, terinspirasi dari kehangatan dapur Thailand yang kaya tradisi.

Semua hidangan yang disajikan di Rachapon seperti Tom Yum, Pad Thai, Green Curry, Nasi Goreng Nanas, dan ragam street food ala Thailand, seperti Mango Sticky Rice, Mango Salad, Chicken Pandan, dan Spring Rolls dibuat dari bahan baku yang berkualitas tinggi dan halal dan diracik oleh tim kitchen yang profesional untuk menghasilkan hidangan yang kaya rasa dengan aroma rempah yang menggoda dan otentik.

Konsep ini dirancang untuk menciptakan suasana nyaman yang cocok untuk berbagai momen, baik bersama keluarga, pasangan, maupun teman.

“Lewat Rachaphon, kami ingin menghadirkan konsep yang baru dan fresh yang sejalan dengan semangat CRI Group: menghadirkan pengalaman bersantap berkualitas dan relevan dengan kebutuhan konsumen. Melihat minat masyarakat akan kuliner khas Thailand, Rachaphon merupakan manifestasi dari expertise CRI Group di bidang kuliner untuk menyajikan hidanganhidangan khas Thailand yang menggoda selera dan bikin nagih,” ungkap Direktur CRI Group Hade Mboi.