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JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Rachel/Febi Hajar Ganda Nomor 2 Dunia di China Open 2026

Rabu, 22 Juli 2026 – 13:09 WIB
Rachel/Febi Hajar Ganda Nomor 2 Dunia di China Open 2026 - JPNN.COM
Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - CHANGZHOU - Kejutan besar akhirnya terjadi di babak pertama China Open 2026 Super 1000.

Pada hari kedua 32 Besar di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Rabu (22/7) siang WIB, ganda putri nomor dua dunia Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian tumbang.

Jia/Zhang dihajar ganda putri Indonesia Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum straight game 22-24, 17-21.

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Rachel/Febi pun berhak ke 16 Besar untuk meladeni ganda Amerika Serikat yang sedang naik daun Lauren Lam/Allison Quynh Lee.

Hingga pukul 13.00 WIB, baru Rachel/Febi yang lulus ke 16 Besar di hari kedua ini. Tunggal putra Alwi Farhan kandas, kalah dari Ayush Shetty (India).

Masih ada empat wakil Merah Putih yang bertanding di 32 Besar hari ini.

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Sementara itu, pada hari pertama 32 Besar kemarin, Putri Kusuma Wardani dan tiga duta Indonesia lainnya sudah memastikan tiket 16 Besar, yakni Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, dan Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emmanuelle Widjaja. (bwf/jpnn)

Rachel/Febi pun berhak ke 16 Besar China Open 2026 untuk meladeni ganda Amerika Serikat yang sedang naik daun.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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TAGS   Rachel/Febi  China Open 2026  Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian  Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum 
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